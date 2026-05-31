実在しない楽器や、文学・図面・構想の中だけに存在する楽器を集めた「Museum of Imaginary Musical Instruments」は、音楽史・音楽技術史を研究するディアドラ・ラフリッジ氏と音楽学者のトーマス・パテソン氏が、想像上の楽器を収集・分類するために公開しているオンライン博物館です。実際にどんな展示があるのかをサイト上を巡りながら確かめてみました。Museum of Imaginary Musical Instrumentshttps://imaginaryinstruments