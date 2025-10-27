ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。この活躍に、かつて山本を疑問視した元MLB選手による2023年12月の投稿が、またしても掘り返されている。

山本は初回いきなり無死一、三塁のピンチを迎えるも後続を3人で抑えて無失点。3回に1点を失うも、4回以降は1人のランナーも許さず、105球で9回を投げ切った。4安打無四球8奪三振で1失点の快投。9回1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く、2試合連続の完投勝利となった。

山本が活躍するたびに脚光を浴びるのが、アスレチックス、アストロズなどでプレーしたジョシュ・レディック氏の2023年12月の投稿だ。同氏は自身のXに「MLBで投げたことないやつにどうして3億2500万ドル（＝約463億2500万円、当時レート）も与えられるんだ」と記し、山本の実力に疑問を呈した。

今回の試合後にも、米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン記者が「なぜなら彼がワールドシリーズで完投できるからだよ、愚か者」と引用投稿するなど、山本の成績を貼り付けるコメントが殺到。投稿の表示回数は1000万回を超えるまでになった。

レディック氏は17日に公開されたポッドキャスト番組「クラッシュシティ・テリトリー」に出演した際、この投稿について言及。収録時点で投稿の表示回数が890万回に達していたことを知らされると、「俺の人生の中でダントツだね」と苦笑い。「後悔はしていないよ。みんなそれぞれの意見があるからね。これが俺の意見。もちろん、それは間違っていたわけだけど」と認めた。

さらに「この男は驚異的で、こちらに来てからベリー、ベリー、ベリー、ベリー、ベリー、グッドだ。俺が間違っていたと認めないといけない。5日に1回、朝起きたらこの投稿を紐づけて彼がどれだけ優れているか教えてくれる通知がだいたい100件以上来ているんだ」と明かしていた。



