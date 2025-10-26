太陽光発電は、環境に優しく、電気代削減にもつながる魅力的なシステムですが、高額な初期費用や自宅への設置可否など、不安に思う点も多いのではないでしょうか。 本記事では、太陽光発電は本当に「元が取れない」のかどうかを、現在の費用相場や売電価格をもとに検証します。築20年の一軒家でも設置できるのか、そして後悔しないために知っておきたいメリットとデメリットについて解説します。 太陽光発電は「元が