４人組ロックバンド「ＧＬＡＹ」のＴＥＲＵが２６日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、この日の京都５Ｒ（芝１８００メートル＝１０頭立て）に出走するテルヒコウ（牡２歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）の名付け親だったことを明かした。ＴＥＲＵは「おはようございます！！！」と切り出し、「各所確認とっていただき、この出馬表であれば掲載しても良いとのことなのでお知らせさせていただきます！」と報告。「Ｇ