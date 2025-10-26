ワールドシリーズ第2戦が行われたロジャースセンター【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間26日・トロント）ブルージェイズとドジャースのワールドシリーズ第2戦が25日（日本時間26日）、トロントで行われた。バックネット裏には誰もが見覚えのある“人物”の姿が……。「どういうことだ」「マジ？」とネットで大騒ぎとなっている。バックネット裏で観戦し、中継カメラに写っているのは白髪にメガネ、白いスーツの男性。「