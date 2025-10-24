文字通りのジャイアントキリングだ──。現地23日、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第３節に臨んだゴアヘッドは、ホームのデ・アデラールスホルストでアストン・ビラに２−１の逆転勝利。開始４分に先制を許すも、FWマティス・スレイが同点弾（42分）、主将のDFマッツ・デイルが逆転弾（61分）を奪い、前節のパナシナイコス戦に続く白星を掴み取った。オランダが誇る三大クラブ（アヤックス、PSV、フェイエノールト）では