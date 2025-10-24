「投石器とひとつの石で」プレミアの雄を打ち負かす！アヤックスでもPSVでもないオランダの“伏兵”がヨーロッパで躍進「長く記憶に残る出来事になる」
文字通りのジャイアントキリングだ──。
現地23日、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第３節に臨んだゴアヘッドは、ホームのデ・アデラールスホルストでアストン・ビラに２−１の逆転勝利。開始４分に先制を許すも、FWマティス・スレイが同点弾（42分）、主将のDFマッツ・デイルが逆転弾（61分）を奪い、前節のパナシナイコス戦に続く白星を掴み取った。
オランダが誇る三大クラブ（アヤックス、PSV、フェイエノールト）ではない“伏兵”が、プレミアリーグの強豪クラブを打ち負かす。この大番狂わせに、現地メディアも驚きを隠さない。オランダ紙『ヘルダーランダー』は「奇跡の勝利を収めた」と絶賛。また、『sportniuews』はこう報じている。
「誰もがダビデ（ゴアヘッド）には勝ち目がないと思っていたが、投石器とひとつの石でゴリアテ（アストン・ビラ）を打ち負かした」
この勝利の立役者のひとりは今年７月から指揮を執るメルビン・ボエル監督。UEFA公式サイトが38歳の青年監督の声を伝えている。
「試合終了のホイッスルが鳴った後、スタンドを見渡すと、大男たちが抱き合い、涙を流し、喜びを分かち合っているのが見えました。これはクラブと街にとって、長く記憶に残る出来事になるでしょう」
1965−66シーズンのカップウィナーズ・カップ以来、実に60年ぶりの欧州カップ本選出場を果たしているゴアヘッド。“伏兵”の躍進はどこまで続くのか。昨シーズンのオランダカップ王者に注目だ。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
