「私は小さいころから、朝ドラのヒロインがいちばんの夢だったので。俳優としてというより、もう高石あかりとして。今、『ばけばけ』でお芝居できていることが本当に幸せですし、これからも夢であり続けるんだろうなと思っています」【写真】「トキと自分がすごく似ている」共通点を語った高石あかりトキと自分がすごく似ている9月29日にスタートした朝ドラ『ばけばけ』。応募者2892人の中からヒロインに抜擢された。高石の朝ド