オリックスから指名を受けた石川ケニー（写真は明秀日立時代）【写真：川村虎大】フルカウント

プロ野球ドラフト会議「とんでもない隠し玉」石川ケニーに騒然

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 23日のドラフト会議で、スタンフォード大・佐々木麟太郎が指名された
  • 下位指名ではまたも米大学からサプライズがあり、ファンは騒然
  • 「とんでもない隠し玉」「サプライズ指名すぎる」などの声が上がった
