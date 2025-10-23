ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > プロ野球ドラフト会議「とんでもない隠し玉」石川ケニーに騒然 佐々木麟太郎 高校生 NPB フォード 大学生 夏の甲子園 ドラフト会議 ジョージア マーリー フルカウント プロ野球ドラフト会議「とんでもない隠し玉」石川ケニーに騒然 2025年10月23日 19時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 23日のドラフト会議で、スタンフォード大・佐々木麟太郎が指名された 下位指名ではまたも米大学からサプライズがあり、ファンは騒然 「とんでもない隠し玉」「サプライズ指名すぎる」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 『べらぼう』加藤千陰役に中山秀征 扮装カットを公開 2025年10月19日 7時0分 竹内涼真主演「奇跡を呼ぶ男」上演決定 5年ぶりミュージカルで詐欺師役 2025年10月20日 6時0分 脳腫瘍で記憶障害になった父のことを、彼氏に打ち明ける娘。相手の予想外の反応に…＜マンガ『家族を忘れた父親との23年間』第19話＞ 2025年9月27日 20時0分 阪神「戦力外」外野手、今季1軍出場なしも「巨人に行ったら面白い」...識者太鼓判「バットの出し方すごくいい」 2025年10月23日 13時45分