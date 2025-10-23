いけすで泳ぐスルメイカ＝6月、北海道函館市異例の豊漁となっている今期のスルメイカについて、鈴木憲和農相は23日、小型スルメイカ釣り漁は漁獲枠を上回ったことから、水産庁が採捕停止命令を10月末に発出すると明らかにした。水産庁によると、1990年代に漁獲可能枠の制度を導入以降、スルメイカの採捕停止命令は初めて。命令は2025年漁期が終わる来年3月まで続く。小型スルメイカ釣り漁の漁獲枠は当初の2800トンから4900トン