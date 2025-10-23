米国で、20代男性が2カラットのダイヤモンドを入れて作った義眼を公開して話題になっている。21日（現地時間）、英紙「デイリーメール」などの海外メディアによると、米国アラバマ州で宝石店を営むスレーター・ジョーンズ（Slater Jones）さん（23）は、2カラットのダイヤモンドを埋め込んだ特別な義眼を依頼した。ジョーンズさんは17歳のころ、寄生虫による感染性疾患で右目の視力を失った。何度も手術を受けたが視力を回復させる