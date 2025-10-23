「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月16日（木）〜10月22日（水））注目した数字をご紹介します。8割ピュブリシス、広告費の8割をAI主導で運用ピュブリシス・グループは、同社のメディア事業における広告費の8割がAI主導の業務から生み出されていると発表した。AIがメディア計画から効果測定までを支えることで、クリエイティブ部門の純収益比率は20％から25％へ上昇。AI投資が同社の利益率改善と事業構成の