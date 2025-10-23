日本維新の会の吉村洋文代表（50、大阪府知事）が22日、大阪府庁で、自維連立政権樹立後初の定例会見に臨んだ。 【写真】東京で急な延泊！で吉村氏がコンビニで買ったもの 記者団から、自民党との連立協議が始まって以降、吉村氏がテレビ番組などに出演するペースを増やしたことに対して、どのような狙いがあるか問われた。 ワイドショーやニュース、情報番組などに“出ずっぱり”だった吉村氏は「国民