Image: Adriano Contreras / Gizmodo US 噂されていた通り、発表会なしの公式ウェブサイトでさらっと新モデル発表となったMacBook Pro。M5チップが搭載されました。最新チップではあるものの、比較的地味なアップデートでしたね。しかし、今年のMacBookを経て、次こそは大型アップデートがきそう。以前からOLED化の噂はありますが、いよいよ次で（今度こそ）くるぞ！と期待がかかっています