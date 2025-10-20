日本サッカー協会は２０日、技術委員長に現・ナショナルチームダイレクターの山本昌邦氏（６７）が就任すると発表した。技術委員長職は、前任の影山雅永氏が日本からフランスに向かう機内で児童ポルノを閲覧した疑いで拘束され、現地で有罪判決を受けたことにより、７日に契約解除となっており、後任を探していた。山本氏は元日本代表コーチでアテネ五輪（２００４年）代表監督を務め、２３年２月からはＡ代表をサポートする