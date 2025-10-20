全国663店舗を展開する焼鳥屋チェーン「鳥貴族」は11月1日、各店舗で「トリキの福袋」(税込3,900円)を発売する。ことし創業40周年を迎えた鳥貴族で初めての福袋となる。福袋には3,000円分のギフト券と、トートバッグやブランケットなど雑貨5点が入っている。販売時期は12月12日まで(3万セットがなくなり次第終了)。販売は1人1個まで。鳥貴族「トリキの福袋」〈「トリキの福袋」内容〉〈1〉鳥貴族公式アプリギフト券3,000円分〈2〉