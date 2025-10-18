食べやすい「ししゃも」 リーズナブルで丸ごとパクッと食べられるししゃも。大きな骨がないので、小さなお子さんでも食べやすいですよね。ところでみなさんは、ししゃもをどんなふうに焼いていますか？シンプルに焼くだけという人が多いかもしれませんが、じつはあるテクを使うとプリップリになって、ますますおいしくなります。そのワザをご紹介します。 とっても簡単な技とは？ ポイントはしょうゆや酒で下処理しておくこと。