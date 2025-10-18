いよいよ本日、新春に行われる箱根駅伝の出場校を決める予選会が開催され、1秒を争うレース展開に注目が集まることになるだろう。青山学院大の優勝で幕を下ろした今年1月の箱根駅伝でもさまざまなドラマが繰り広げられたが、多くの反響を呼んだ場面の一つに関東学生連合の一員として箱根路に挑んだ古川大晃（ふるかわ・ひろあき・29）選手が挙げられる。東京大学大学院博士課程に通いながら、29歳にして箱根駅伝出場の夢を実現し