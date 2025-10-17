前回は2024年の資金調達環境について創業ファイナンスをテーマにして振り返りました。今回は融資のビフォーコロナとアフターコロナについて比較検討します。中小企業庁が半年に1回公表している「保証実績の公表(信用保証協会別の金融機関別、信用保証協会別、金融機関別)」の統計情報は、従来はpdfファイルで配布されていましたが、2025年からExcel形式でもダウンロードできるようになりました。データ加工が以前よりも容易になり