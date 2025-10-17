黄海湿地の核心地域である条子泥湿地に生息する渡り鳥のヘラシギ。（９月１８日撮影、塩城＝新華社配信）【新華社南京10月17日】中国江蘇省塩城市の沿岸には4550平方キロを超える黄海湿地が広がる。世界最大規模の潮間帯干潟であり、中国で初めて国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界自然遺産に登録された沿岸湿地でもある。ここでは毎年、数百万羽もの渡り鳥が羽根を休め、換羽や越冬を行っている。だが豊かな自然もかつて