スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは10月7日、メイクシリーズ「スキンヒーロー」より「顔色改善クリーム下地 01 血色感ピンク」と「顔色改善リップクリーム 01 血色感レッド」を数量限定で発売しました。「スキンヒーロー」は、ルックス悩みを美しく整えるジェンダーレスブランドです。「顔色改善クリーム下地」は、SPF50＋ PA++++で紫外線から肌を守りながら、クマ、くすみ、毛穴をカバーして顔色印象を改善。