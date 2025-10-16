モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。2025年10月9日（木）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「イメージが本物と見分けがつかない動画になるOpenAI社の動画生成AI『Sora2（ソラ2）』とは？」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。※