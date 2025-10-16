安価で実用に特化した「ハイラックスチャンプ」2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2023」で、トヨタ「IMV 0」として展示され、同年11月からタイで販売を開始したピックアップトラックの「ハイラックスチャンプ」。一部では日本への導入も検討されていると言われていますが、果たしてどんなモデルなのでしょうか。トヨタがタイで展開する実用モデルハイラックス”チャンプ”」とは【画像】超カッコいい