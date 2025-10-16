チャンネル登録者数107万超の人気YouTuber「レジスタンス」が、2025年10月10日にYouTubeを更新。メンバーのつかきゅんさんが結婚したことを発表した。「終わりにしたから見えた世界もあるやろうし」つかきゅんさんは、大学を4回留年したことを明かしている。25年4月にYouTubeで婚約を発表した際には、相手について「僕が2留した時に振られた方」と明かしていた。そして10月10日の動画で、改めて結婚を報告。妻も声だけで出演した。