チャンネル登録者数107万超の人気YouTuber「レジスタンス」が、2025年10月10日にYouTubeを更新。メンバーのつかきゅんさんが結婚したことを発表した。

「終わりにしたから見えた世界もあるやろうし」

つかきゅんさんは、大学を4回留年したことを明かしている。

25年4月にYouTubeで婚約を発表した際には、相手について「僕が2留した時に振られた方」と明かしていた。

そして10月10日の動画で、改めて結婚を報告。妻も声だけで出演した。

つかきゅんさんと妻は大学の同じ軽音サークルに入っていて、レジスタンスのメンバーの野口一真さん、水島さん、りょつさんとも友達だという。

つかきゅんさんは「もうすごい僕好きやったんで」、今の妻と大学4年生の時に交際した。「2留したら別れるから」と言われていたが、「6年生が確定して振られた」と明かした。

当時の心境を、つかきゅんさんは「僕はひたすら悲しかった」と語った。そして、妻もこう振り返った。

「俺がむっちゃしつこく取り返しに行った」

つかきゅんさんは「ちょっと言われがちなやつ」として、妻が「留年した時に振ったくせに、俺がYouTubeで売れてから戻ってきた」と思われてしまうことについて、こう明かした。

「マジで俺がむっちゃしつこく取り返しに行っただけなんで、それは言っときたいかな。逆に（売れるまで）全然取り返しに行かんかったからな。しっかり絶縁してたんで。やっと同い年のサラリーマンと同じか、それ以上かぐらいに稼げるようになって取り返しに行ったっていう経緯はありますね」

そして妻もこう語った。

復縁した経緯については、こう明かした。

再び交際する中で、レジスタンスが「（チャンネル登録者数）100万人行ったら結婚しよう」と話に出るようになったという。実際に100万人を突破できたということで、「今年の3月にプロポーズした」と語った。

「大好きなメンバーと同列にいるのが嫁きゅん」

妻の好きなところは「顔がかわいい」。そして「もう1個」として、こうのろけた。

「友達としてめっちゃ好きなんですよ。僕はレジスタンスのメンバーとか大好きなわけで（中略）大好きなメンバーと同列にいるのが嫁きゅんという存在ですね。僕にとっては」

妻も「ほんまにお互いに友達で何でも話してきたんで、ここもう十何年。そんな人と、これからも友達とずっと一緒にいれるの嬉しくない？」と声を弾ませた。

そして妻が好きなつかきゅんさんのポイントは「気合入ってる」。「一本決めたことを、筋を通して気合入れて頑張るみたいなところは一番魅力じゃないですかね」と語った。

コメント欄には「素敵すぎます！ つかきゅんさん、嫁きゅんさん、ご結婚、本当におめでとうございます！」「あの時の2留の彼女やったん！？ なんかむっちゃ嬉しいです！！！ おめでとうございます！！ お幸せに！！」「つかきゅん主人公すぎてかっこいい、、まさか本当に2留時で別れた彼女と復縁して結婚とは」「惚気さいこーー！！！！ 嫁きゅん、つかきゅんおめでとうーー！！！！」などと書き込まれている。