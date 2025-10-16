東京都西部にある立川駅・八王子駅・多摩センター駅を結んだエリアを「多摩デルタ」と呼ぶ造語がある。多摩デルタは23区外で都心から離れているにもかかわらず、たくさんの商業施設があり、交通の便もよく、それでいて都心に比べ自然豊かなことから、若者でも一度住むとそのまま長年定住するケースが多いという。そんな多摩デルタのなかでも、特に近年、人気が高まっているのが立川だ。時代の流れが生んだ基地跡地の返還、広大な土