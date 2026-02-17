サンフランシスコ発のビーントゥバー専門店、ダンデライオン・チョコレートから、春の訪れを感じる「スプリングコレクション 2026」が登場。テーマは「やわらかく、春めく。軽やかな余韻のチョコレート」。甘酸っぱいベリーや香ばしいナッツ、奥深いカカオの個性を重ねたラインナップは、ホワイトデーの贈り物や春のご挨拶にもぴったりです♡ 春限定ベリーが主役の新作