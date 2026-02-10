夜空にきらめく星々と、深く静かな青い海。そんなふたつの世界がゆるやかに溶け合う、幻想的なマーケットが横浜にやってきた。2026年1月28日〜3月1日(日)の間、横浜ロフトにて「宙フェス夜市＠横浜ロフト〜星と海のものがたり〜」が開催中。クラゲやクジラ、イルカ、人魚の尾びれといった「深海のモチーフ」に、星や月、銀河の輝きを重ね合わせたアクセサリーや雑貨たちが勢ぞろいする。まるで静かな海の底から見上げた星空のよう