Ａぇ！ｇｒｏｕｐの大阪・ＭＢＳラジオ番組「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」（通称Ａぇヤンタン、水曜午後１０時）が１５日放送された。同番組はＺ世代女性に支持され、放送エリアが拡大して少しずつ全国区の番組になろうとしていたが、草間リチャード敬太（２９）の公然わいせつ事件により雲行きが怪しくなってきた。「ヤンタン」自体は１９６７年に放送開始で、水曜のパーソナリティーをＡぇ！ｇｒｏｕｐが務めている