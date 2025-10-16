【モデルプレス＝2025/10/16】日本マクドナルドは、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボレーションとなるキャンペーンを開始。ゲームに登場する人気キャラクターを彷彿とさせるような「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」ほか全7商品を、10月22日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。【写真】マック「ストリートファイター」コラボバーガー公開◆マクドナルド「ストリートファイター」と