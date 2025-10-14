ChatGPTなどで知られるOpenAIが、半導体企業のBroadcomと協力し、10GW(ギガワット)級のカスタムAIチップを開発、導入する計画を発表しました。OpenAI and Broadcom announce strategic collaboration to deploy 10 gigawatts of OpenAI-designed AI accelerators | OpenAIhttps://openai.com/index/openai-and-broadcom-announce-strategic-collaboration/OpenAI and Broadcom announce strategic collaboration to deploy 10 giga