カーボベルデ代表がFIFAワールドカップ26の出場権を獲得した。FIFAワールドカップ26アフリカ予選のグループD・第10節が13日に行われ、カーボベルデ代表はホームでエスワティニ代表と対戦した。9節終了時点で6勝2分1敗を記録し、2位のカメルーン代表に2ポイント差をつけていたカーボベルデ代表。この試合を勝利で終えるとグループD首位通過が確定し、同国史上初となる本大会行きが決まる状況となっていた。前半をスコアレスで