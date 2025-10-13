［ルヴァンカップ・準決勝・第２戦］柏 ４−１ 川崎（トータルスコア：柏 ５−４ 川崎）／10月12日／三協フロンテア柏スタジアムホームでのルヴァンカップ準決勝・第１戦を３−１で制していた川崎は、アウェーでの第２戦、開始４分に先制点を奪うなど最高の立ち上がりを見せていた。しかし、前半のうちに１−１に追いつかれると、56分にはCBフィリップ・ウレモヴィッチが裏に抜け出されそうになった柏FW細谷真大を倒して一発退