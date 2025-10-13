韓国代表は10月10日、ソウルでブラジル代表と国際親善試合を戦い、０−５で惨敗を喫した。この衝撃的な敗戦を受け、韓国国内ではアジア４位への転落を危惧する声が上がっている。同国のメディア『スターニュース』は「韓国代表はアジア４位転落の危機に直面している。ワールドカップ・ポット２の座さえ危うい」と題した記事を掲載。次のように伝えている。「韓国代表は、FIFAランキングでアジア４位に転落する危機に瀕してい