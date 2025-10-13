ふんわり卵ととろとろトマトが口の中でとろける、絶品の炒めもの。卵をフライパンで大きくかたまりにするのが〈ふわとろ〉の秘訣。家庭でも簡単にプロの味わいが楽しめます。白いご飯と一緒に味わえば、もうたまらない。想像以上のジューシーさを、ぜひ堪能してください！『卵とトマト炒め』のレシピ材料（2人分）溶き卵……3個分 トマト……2個 塩（粒が粗めのもの）……小さじ1/3 にんにく（たたく）……1かけ 粗びき黒こしょう