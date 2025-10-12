赤色灯12日午後0時ごろ、埼玉県川越市的場のコース施設で、10歳男児が運転するモトクロスバイクが60〜70代とみられる男性に衝突する事故があった。男性は搬送時に意識がなかったという。男児は軽傷とみられる。川越署によると、当時モトクロスバイクのイベントが開かれていた。コース内で衝突したとされ、男性がコース内にいた理由なども含めて詳細を調べる。スタッフが「バイクがゴール付近に立っていた審査員にぶつかった」