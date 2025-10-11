第4次豆乳ブームが到来している。日本豆乳協会の発表によると、2024年の豆乳生産量は、前年比3.1％増。今年に入ってからこの勢いが加速し、2025年1-3月の豆乳生産量は前年同期比4.9％増と拡大を続けている。この好調ぶりについて、豆乳市場を牽引するキッコーマンソイフーズの亀井淳一マーケティング本部マーケティング推進部部長・商品企画部部長は、健康志向の高まりを背景に、たんぱく質が脚光を浴びていることを要因に挙げ