「上司が妙な仕事ばかり振ってくる」「やりたい仕事をやらせてもらえない」そんな不満が職場に広がる時、組織は静かに崩れていく。ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』には、その打開策となるヒントがある。18年連続で増収増益、年商146億円を