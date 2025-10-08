川崎フロンターレは10月８日、ルヴァンカップの準決勝・第１戦で柏レイソルとホームで対戦している。川崎はキックオフから２分30秒あたりにアクシデント。左サイドで三浦颯太がパスを出して走り出した瞬間、急ストップ。左太ももに手をあてて、その場に座り込む。 背番号13は険しい表情を浮かべる。スタッフの確認後、プレー続行が不可能の判断。三浦は担架で運ばれてピッチを後にした。なお、６分に三浦に代わって田