ニューストップ > スポーツニュース > MLB・海外ニュース > 佐々木朗希の「英語わからない」の真意 身につけた脱日本気質 佐々木朗希 ワールドシリーズ 南米 メディア ルナ ルーキー ドジャース 鈍感力 スペイン フルカウント 佐々木朗希の「英語わからない」の真意 身につけた脱日本気質 2025年10月8日 16時49分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ドジャースの佐々木朗希が6日、敵地ファンのブーイングやヤジに言及した 「英語も分からないので、何を言っているか分からない」とコメント 記者は「気にならないぐらい集中している、自信を持っている」と指摘した 記事を読む おすすめ記事 日テレ「外国人が鹿に暴力」検証報道疑う声に声明「確認取れた情報伝えた」高市早苗氏の発言→真偽問う書き込み 2025年10月2日 20時48分 『ばけばけ』ウメ役に野内まる キャラクター紹介（22） 2025年10月2日 16時0分 山崎ナオコーラが「エッセイの神髄を感じる」と絶賛。中前結花、新作エッセイ集『ミシンは触らないの』刊行記念対談【山崎ナオコーラ×中前結花】 2025年10月1日 18時1分 『ばけばけ』せん役に安達木乃 キャラクター紹介（19） 2025年10月2日 10時0分 ひろゆきのムチャぶりで発覚！小泉・高市・林・茂木・小林の「真の英語力」は？【専門家が解説】 2025年10月3日 6時0分