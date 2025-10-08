会見に出席したドジャース・佐々木朗希【写真：荒川祐史】フルカウント

佐々木朗希の「英語わからない」の真意 身につけた脱日本気質

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース佐々木朗希が6日、敵地ファンのブーイングやヤジに言及した
  • 「英語も分からないので、何を言っているか分からない」とコメント
  • 記者は「気にならないぐらい集中している、自信を持っている」と指摘した
