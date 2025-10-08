料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。フランスのワインのおつまみに、”貧乏人のキャビア”と言われているディップがあるのを、ご存知でしょうか？その正体は”なす”。今回は、夏に引き続き秋も美味しいなすのディップをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら焼きなすのディップを試すのにかかる時間約20分焼きなすのディップのカロリー約85 kcal／人”貧乏人のキャビア”って知ってる？ワイン