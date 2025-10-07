５日午後９時５０分頃、札幌市南区定山渓のさっぽろ湖付近の道道で、１０歳代男性の乗用車が道路脇から飛び出してきた体長約１・５メートルのヒグマと衝突した。札幌南署によると、車の左前部が破損したが、男性にけがはなかった。クマはその場で死んだ。