女優の仲里依紗（３５）、高橋ひかる（２４）、中島瑠菜（１８）が、「クラリーノ美脚大賞」を各世代部門で受賞。６日、都内で行われた授賞式に出席し、人工皮革「クラリーノ」でできたヒールを履き美脚を披露した。１０日が誕生日の中島は「少し早めのプレゼントをいただいたようで、勝手に幸せな気持ちになっています」とニッコリ。「あまりハイヒールを履いたことない」そうで、足元は高さ１０センチのハイヒール型スニーカ