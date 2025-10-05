今回は、さんざんお嫁さんに意地悪してきた義母の末路について、エピソードを紹介します。これぞ因果応報…？「嫁である私にやたらと厳しい義母が、正直大嫌いです。義母は妊娠中、つわりがひどい私をこき使うなど、ひどい態度でした。その後無事出産しましたが、帝王切開の傷がひどくつらいのに、『家を掃除しろ』と私に命令し、なんと家全体を大掃除させられたんです。他にも『本当に息子の子なの？全然似てないわ』など暴言を