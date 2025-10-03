ピーナッツ・クラブは、カプセルトイの新製品『お風呂大好きカピバラ浴場 ぬいぐるみ』(全5種類、1回400円)を9月下旬より順次、全国のカプセルトイ売場で販売する。お風呂大好きカピバラ浴場ぬいぐるみ同製品は、最近カピバラにとりつかれた女性カプセルトイデザイナーがデザインしたオリジナルぬいぐるみ。カピバラたちが温かいお風呂につかってまったりとした愛らしい姿をぬいぐるみ化した。全5種類のラインナップには、シャン