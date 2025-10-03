熊本県立美術館は10月2日、開催中の展覧会で賞味期限切れの菓子を誤って販売していたと発表しました。 【写真を見る】賞味期限切れで販売された菓子 対象商品 商品名：刀剣乱舞 ONLINE 散歩アメ 販売元：刀剣乱舞万屋本舗 販売期間：2025年9月30日(火)～10月2日(木) 販売数：3点（うち1点は回収済み） 賞味期限：2025年9月13日(土) 納品された20個 全て賞味期限切れ 賞味期限切れが判明したのは、「松井文庫創立40