Image: Adriano Contreras / Gizmodo IS iPhone Airという薄型iPhoneが登場し、すでに3週間。入手した、もしくはAppleストアで実物を見たという人は、やはりその薄さに感動したと思います。が、感動した後に聞こえてくるのは「傷つきやすいよね」とか「バッテリー持ちがやっぱりなぁ」という声。ここで頭をよぎるのは「Apple（アップル）プロダクトは初代を避けて第2世代まで待つべき」とい