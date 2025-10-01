子どもを育てることで精いっぱいのママたちは、いつか子育てが終わる日を想像することが難しいかもしれません。むしろ「早く子育てが終わってほしい！」と願うママさえいそうです。では本当にわが子が巣立ち、子育てが終わったママは……。何をするのでしょうか。子育て終了した35歳。自分の時間が増えて趣味も楽しめるようにママスタコミュニティに「今の自分の話を聞いてほしい」というタイトルの投稿がありました。ママたちに何