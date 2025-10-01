ファミリーマートは、9月30日から、秋の風物詩“月見”をテーマに「月見背徳メシ」を開催している。本キャンペーンでは、“普通の月見じゃモノ足りない!”をテーマに秋の風物詩である“お月見”を大胆にファミマ風にアレンジする。〈ファミリーマートでは初めて月見商戦に参入〉9月26日、東京･芝浦の本社で新商品発表会を開き、マーケティング本部メディア&プロモーション改革推進部の橋本剛部長が概要を説明した。毎年、活発