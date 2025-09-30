Image: Amazon.co.jp ¤³¤Îµ­»ö¤Ï2025Ç¯04·î06Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥²¡¼¥à¤äÆ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¡£²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤­¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ëºî¶È¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢2K¤äWQHD¡¢4K